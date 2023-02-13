Son Dakika... AFAD saatler sonra açıkladı: Can kaybı 31 bin 643'e yükseldi

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 12:08

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 12:27

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle yıkıldı. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da ağır yıkıma yol açtı. AFAD'ın saat 10.55 itibarıyla paylaştığı verilere göre, can kaybı sayısı 31 bin 643'e yükseldi.

AFAD, depremden etkilenen illerden 158 bin 165 afetzedenin başka illere tahliye edildiğini bildirdi. Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından 2724 artçı deprem meydana geldi.

AFAD'ın açıklamasına göre, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 238 bin 459 personel ile 12 bin 322 araç ve iş makinası görev yapıyor.

Diğer ülkelerden yardım için gelen 9 bin 793 personel afet bölgesine sevk edildi.

Bölgede 76 uçak, 170 helikopter ve 26 gemi görev yapıyor.