Nurhak'taki 'Yaşam Köyü' yüzlerce çocuk ve gence umut oldu: ‘Mutlu yolculuk’ bitmesin

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde 6 Şubat depremlerinin ardından Babil Kültür Derneği ve CHP’li belediyenin işbirliği ile hayata geçen Nurhak Çocuk ve Genç Yaşam Alanı, yüzlerce insana hizmet vermeye devam ediyor. Bu alanın 300’e yakın kayıtlı üyesi var ve kütüphanedeki binlerce kitap herkese açık. 8 -18 yaş arası herkes için ilgi ve çalışma alanları oluşmuş durumda.

“Yaşam alanı”nın saha koordinatörü Sibel Doğru, “En fırtınalı günlerde bile an az 50 kişi oluyor. Burada destek gören çok sayıda genç de Nurhak dışındaki fen, sanat, Anadolu liselerinde, konservatuvarlarda öğrenim görüyor. Yaz aylarında köyümüzün nüfusu çok artıyor” diyor.

Babil Kültür Derneği Başkanı Enis Rıza’nın verdiği bilgilere göre, “köy”ün, yazı atölyeleri, tiyatrosu, 25 çocuk ve enstrümandan oluşan orkestrası, korosu bulunuyor. Dans topluluğu HEKATE, kız öğrencilerden oluşuyor.

Çocuklar, Enis Rıza’nın bir tür uyarlama olarak yazdığı “Nurhak’a Mutlu Yolculuk”u, güldürü olarak uyarlanan “Galileo”yu sahnelemişler. Önümüzdeki yaz kısa film senaryoları hazırlanması ve çekilmesi planlanıyor. Yaşlılarla sözlü tarih çalışmaları da hedefler arasında.

12 KONTEYNERLİK ‘KÖY’

Enis Rıza bu çocuk ve gençlik alanı projesinin oluşum sürecini şöyle anlatıyor:

“Depremin hemen ardından, Beyoğlu Afet Dayanışması’nda gruplara ayrıldık ve Babil ekibi olarak biz Nurhak’ta yoğunlaşma kararı aldık. Galatasaraylılar Ortak Akıl Platformu, Komşu Kapısı, farklı Galatasaray Lisesi dönemleri ve Avanos’tan El Muhabet grubunun destekleriyle çalışmalara başladık. Nurhak bütün deprem bölgeleri gibi harabe kente dönmüştü. Tipi altında gittiğimiz köylerde arkadaşımız Meral Demir her akşam bağlamasıyla ayrı bir köyde depremzedelerin acılarına ortak oldu. Dernek üyelerimiz çocuklara oyuncaklar dağıttı, onlarla oyunlar oynadı, giderek bu sürece yaşlılar da katıldı. Böylece Nurhak serüveni başlamış oldu.”

Belediye başkanı İlhami Bozan’ın bir alanı derneğe tahsis etmesiyle satranç, resim, eğitim desteği, perküsyon, okul öncesi çocuklarla oyun vb. etkinliklerin yapıldığı bir sosyal alanın oluşmaya başladığını söyleyen Rıza, “Nurhaklı çocuklardaki, gençlerdeki potansiyel çok büyük ve bu insanlar zor şartlar altında adeta direniyorlar. Bir varoluş mücadelesi bu. Hepimize düşen, onlara dayanışma içinde destek olmak, çünkü biliyoruz ki dayanışma yaşatır” diyor.

12 konteynerden oluşan ve herkesin “köy” dediği yaşam alanıyla ilgili yapılan çağrılardan en uzak köyler bile haberdar oluyor. Liseüniversite hazırlık etütleri, çocuk oyun odası, bağlamapiyano-gitar kursları, orkestrası ve dans grubu, maket, heykelseramik atölyeleri, kütüphanesi ile yalnızca çocukların ve gençlerin değil kadınlar başta olmak üzere yetişkinlerin de yararlandığı bu alan, haftada 5 gün açık. Her tür ihtiyaç dayanışma ile karşılanıyor.

Belediye de yaşam alanının suyunu, ışığını, iletişimini, güvenliğini ve her türlü lojistik desteğini sağlıyor.

AMAÇ KALICI BİNA

Belediye başkanı İlhami Bozan, depremin yarattığı tahribattan hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak en çok etkilenen kesimin çocuklar ve gençler olduğuna dikkat çekerek şunları söylüyor: “Yaraların çabuk sarılması, hayatın olanca acıya rağmen devam ettiğini, umudu asla kaybetmememiz gerektiğini genç kuşaklara ivedilikle göstermemiz gerekiyordu. Bir konteyner ile başladığımız bu hayal bugün 12 konteynere ulaştı. Belediyemizin sınırlı da olsa bütün imkânlarını buraya tahsis ettik. Üç hocamızı buraya gönderdik. ‘Güzel günler göreceğiz çocuklar’ slogandan ibaret kalmamalı gerçeğinden hareket etmeye devam ediyoruz. Amacımız kalıcı binaya geçmek, bunu da dayanışma içinde yapacağımıza inanıyorum.”