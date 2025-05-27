Nuri Aslan'a soruşturmaya CHP'den ilk tepki: 'İyice zıvanadan çıktılar!'

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanıvekili seçilen Nuri Aslan hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan soruşturma başlattı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında soruşturma başlatılmasına, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

"İYİCE ZIVANADAN ÇIKTILAR!"

Bulut, şunları kaydetti:

"İyice zıvanadan çıktılar! İBB Başkan Vekilimiz Nuri Aslan hakkında da soruşturma başlatmışlar. Bu pervasızca sürdürülen siyasi intikam operasyonlarının tek amacı muhalefete gözdağı verip, sindirmek. Yargıyı iktidarın sopası haline getirenler, hukukun değil, kendi iktidarlarını korumanın peşinde! Korkmuyoruz, sinmiyoruz!"