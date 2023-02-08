Eski Milletvekili Nursel Kocabaş Reyhanlıoğlu kimdir?

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 16:55

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 16:55

Eski AKP Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu, deprem bölgesinde inceleme yapmaya giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu görünce hakaretler yağdırdı.

NURSEL KOCABAŞ REYHANLIOĞLU KİMDİR?

3 Mart 1968'de Kahramanmaraş'ta doğdu. Baba adı Alaeddin, anne adı Fatma'dır.

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni bitirdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı görevlerini yürüttü. TBMM 25. ve 26. dönem Kahramanmaraş milletvekilidir. Evli ve iki çocuk annesidir.

NURSEL KOCABAŞ REYHANLIOĞLU NE DEDİ?

Nursel Reyhanlıoğlu, deprem bölgesine giden Ekrem İmamoğlu'na, “Ne geziyorsun Türkiye'yi İngiliz uşağı!" sözleriyle seslendi.

AKP'li eski vekilin bölgedeki CHP'li heyete de "İngiliz uşakları" diye seslenmesi dikkat çekti.