Nusaybin'de bodrum kata 'buzağı' düştü: Ekipler kurtardı

Şaşırtan olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Devrim Mahallesi Huzur Sokak’ta meydana geldi.

Evinde beslediği buzağılardan biri, bodrum kata açılan boşluktan düşen kişi buzağıyı kendi imkanlarıyla çıkaramayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EKİPLER KURTARDI

İhbar üzerine adrese Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Nusaybin İtfaiye Müdürlüğü Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların da yardımıyla ineğe ip bağlayan ekipler, insan gücüyle buzağıyı yukarı çekerek mahsur kaldığı yerden kurtardı. İneğinin sağ salim kurtarılmasından dolayı hayvan sahibi, itfaiye ekiplerine ve yardıma koşanlara teşekkür etti.