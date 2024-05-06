Nusaybin'de iş yerine silahlı saldırıda yeni gelişme: 4 şüpheli yakalandı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde iş yerine silahlı saldırı olayına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 11:26
Nusaybin'de iş yerine silahlı saldırıda yeni gelişme: 4 şüpheli yakalandı
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Edinilen bilgilere göre, 4 Mayıs’ta akşam saatlerinde ilçenin Abdulkadir Paşa Mahallesi’nde bir iş yerine kimliği belirsiz 2 kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Asayiş ekipleri, Nusaybin’de başlattıkları takibi, il merkezine kadar sürdürerek F.A., İ.A., F.A., Ş.A. isimli şüphelileri, Cumartesi akşamı yakaladı. Şüpheliler ile birlikte 1 adet pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyet işlemleri sürüyor


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