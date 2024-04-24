Mardin'de evde korkutan yangın: 2'si bebek 7 kişi dumandan etkilendi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen 2'si bebek 7 kişi hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA
Yayınlanma: 24.04.2024 - 18:47
Mardin'de evde korkutan yangın: 2'si bebek 7 kişi dumandan etkilendi
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Yangın, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi 603’üncü Sokak'taki bir binanın 2’nci katında meydana geldi.

2'Sİ BEBEK 7 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen Fatma A. (51), Özgür Y. (27), Halime Y. (25), Zeynep Y. (17), Abdulbasit A. (3), Gıyam A. (2) ve 1 aylık bebek Mehmet Emin Y., ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Dumandan etkilenenlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


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