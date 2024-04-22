Nusaybin’de trafikte silahlı ‘yol verme’ kavgası: 3 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 07:33
Nusaybin’de trafikte silahlı ‘yol verme’ kavgası: 3 yaralı
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Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi, Mardin yolu üzerindeki Demiryolu mevkisinde dün akşam saatlerinde iki grup arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar, tabancalarla birbirlerine ateş etti. Kavgada isimleri öğrenilemeyen 3 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖZALTILAR VAR

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, bazı şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


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