Nusaybin’de trafikte silahlı ‘yol verme’ kavgası: 3 yaralı

Yayınlanma: 22.04.2024 - 07:33

Güncelleme: 22.04.2024 - 07:34

Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi, Mardin yolu üzerindeki Demiryolu mevkisinde dün akşam saatlerinde iki grup arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar, tabancalarla birbirlerine ateş etti. Kavgada isimleri öğrenilemeyen 3 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, bazı şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.