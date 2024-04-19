Aksaray'da muhtarlık seçimi kavgası: 12 kişi yaralandı!

Aksaray'ın Eskil ilçesinde muhtarlık seçimi yüzünden çıkan kavgada 12 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 17:25
Aksaray'da muhtarlık seçimi kavgası: 12 kişi yaralandı!
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Zeki Çeçen'e 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Fatih Mahallesi muhtarlığı için en yakın rakibine 96 oy fark attı. Çeçe, arşiv kayıtlarında adli sicil kaydı olduğu gerekçesiyle muhtar olamayınca ikinci sıradaki Adem Esği muhtarlık mazbatasını aldı.

Taraflar, Kaputaş Camisi'ndeki cuma namazı sonrasında muhtarlık seçimi yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine Taner Çeçen (37) Mustafa Çeçen (33) Şıh Mehmet Atılgan (38) Abdullah Esği (69) silahla, Bilal Esği (25) bıçakla, 7 kişi de darbedilerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Taner Çeçen, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri Adem Esği'yi gözaltına aldı.

Kavga anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.


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