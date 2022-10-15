O açıklamalar arşivden çıktı: Erdoğan 2014 yılında Soma'da ne demişti?

15 Ekim 2022 Cumartesi, 16:59

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'daki maden faciasında ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ölen işçilerin sayısının 41'e yükseldiğini duyurdu. Erdoğan'ın yaptığı konuşma ise akıllara 2014'teki Soma faciası açıklamasını getirdi. İşte, Erdoğan'ın akıl almaz sözleri...

ERDOĞAN 2014 YILINDA SOMA'DA NE DEMİŞTİ?

13 Mayıs 2014'te Türkiye'nin Manisa ilinin Soma ilçesindeki kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan facia sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede protesto edilmişti. İşte, Erdoğan'ın o dönemde yaptığı konuşmadan akıllarda kalanlar;

''Arkadaşlar yani biz bir defa bu tür ocaklarında, kömür ocaklarında bu olanları, lütfen buralarda bu olaylar hiç olmaz diye yorumlamayalım. Bunlar olağan şeylerdir. Literatürde iş kazası denilen bir olay vardır. Bunun yapısında fıtratında bunlar var. Hiç kaza olmayacak diye bir şey yok. Tabi işin boyutunun bu kadar fazla olması bizi derinden yaralamıştır. Bizi derinden üzmüştür. Kontrollerle de burası gerçekten gerek işçi sağlığı gerek işçi güvenliği açısından da iyi noktada kömür ocaklarından birisi olarak değerlendirmesi yapılmış ve nisan mayısta da çalışmalarına devam etmiştir.''

ERDOĞAN MADEN OCAĞINI 'BAŞARILI DİYEREK' SAVUNMUŞTU

Soma'da tarihin en büyük kazalarından birine şahit olunduğunu ifade eden Erdoğan, "Özel sektöre ait bir maden işletmesinde çıkan yangın nedeniyle ilk belirlemelere göre 238 işçimizi hakka uğurladık. ..

...Ben size birkaç rakam vereceğim, neyin ne olduğunu görmeniz bakımından önemli. Bu ocakla ilgili mart ayı sonunda yapılmış olan gerek sağlık gerek güvenlik kontrolünde bu ocağın, bu noktada işçi sağlığı, iş güvenliği noktasında başarılı olduğu tespit edilmiştir.”