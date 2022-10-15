Yastayız... Bartın Amasra maden faciasından yürek yakan kareler

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2022 Cumartesi, 11:36
<p>Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir maden ocağında dün saat 18.15'te patlama meydana geldi. </p>

Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir maden ocağında dün saat 18.15'te patlama meydana geldi. 

<p>Patlamada 28 işçi hayatını kaybetti. </p>

Patlamada 28 işçi hayatını kaybetti. 

<p>Yaralı kurtarılan 11 işçi tedavi altında. </p>

Yaralı kurtarılan 11 işçi tedavi altında. 

<p>Madende mahsur kalan işçiler için arama kurtarma çalışmaları sürürken bazı işçi ve ailelerin acı bekleyişi sürüyor.</p>

Madende mahsur kalan işçiler için arama kurtarma çalışmaları sürürken bazı işçi ve ailelerin acı bekleyişi sürüyor.

<p>Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan 6 maden işçisi, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.</p>

Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan 6 maden işçisi, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

<p>Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili soruşturma başlattı.</p>

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

<p>Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayla ilgili 4 müfettiş görevlendirdi.</p>

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayla ilgili 4 müfettiş görevlendirdi.

<p>Günün ilk ışıklarıyla birlikte bölgedeki çalışmalar da aralıksız sürüyor. </p>

Günün ilk ışıklarıyla birlikte bölgedeki çalışmalar da aralıksız sürüyor. 

<p>Kurtulan işçiler ve ailelerin acı bekleyişi objektiflere yansıdı. </p>

Kurtulan işçiler ve ailelerin acı bekleyişi objektiflere yansıdı. 

<p><strong>İşte o fotoğraflar...</strong></p>

İşte o fotoğraflar...

<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>


maden MAden faciası Bartın amasya

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler