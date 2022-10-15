Bartın'a gidiyor: Erdoğan'dan maden faciasına ilişkin açıklama
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasra ilçesinde meydana gelen ve 40 işçinin ölümüne yol açan maden faciasına ilişkin “Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır. Ben de birazdan Bartın’a doğru yola çıkacak ve tüm çalışmalara yerinde vaziyet edeceğim” açıklamasını yaptı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen ve 40 işçinin ölümüne yol açan maden faciasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Erdoğan'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:
“Bartın’ımızda meydana gelen maden kazası sonrası derhâl başlatılan çalışmalar birçok kuruluşumuzun ve sahadaki bakanlarımızın katılımıyla, aralıksız şekilde sürmektedir.
Kaybettiğimiz madenci kardeşlerimizin aileleri, evlatları emanetlerimizdir. Can kayıplarını telafi edemesek de, vefat eden kardeşlerimizi geri getiremesek de en küçük mağduriyete dahi izin vermeyecek, ailelerimize sahip çıkacağız.
Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır. Ben de birazdan Bartın’a doğru yola çıkacak ve tüm çalışmalara yerinde vaziyet edeceğim.
Bir kez daha hayatını kaybeden maden işçisi kardeşlerime Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Bartın’ın yanı sıra bazıları İstanbul’a ulaştırılan yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun.”
Bartın’ımızda meydana gelen maden kazası sonrası derhâl başlatılan çalışmalar birçok kuruluşumuzun ve sahadaki bakanlarımızın katılımıyla, aralıksız şekilde sürmektedir.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 15, 2022
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