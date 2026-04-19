O anlar anbean kaydedildi: Lüks otomobillerden 'Hayalet ekran' çaldılar

19.04.2026 10:08:00
DHA
İstanbul'da park halindeki lüks otomobillerin 'Hayalet ekran' olarak bilinen elektronik donanımlarını çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Olay, İstanbul'un Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinde meydana geldi. Park halindeki lüks otomobillerdeki hırsızlık olayları üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Çalışmalarda hırsızların bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde hırsızların sahte plaka takılmış araç kullandıkları ve hırsızlık yapacakları otomobilden camı kırıp 'Hayalet ekran' bilinen elektronik donanımlarını çaldıkları görüldü.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri görüntülerin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Operasyonda şüpheliler C.T. ile C.S. gözaltına alındı. Şüphelilerden C.T.’nin daha önceden otomobilden hırsızlık suçundan poliste 25 suç kaydı bulunduğu, ayrıca hakkındaki 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı ortaya çıktı.

Diğer şüpheli C.S.’nin ise poliste daha önceden 15 suç kaydı olduğu belirlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerin 8 lüks otomobilden hırsızlık yaptıkları belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Haberler

Van'da SMA'lı hastaların bağış kutusunu çaldılar! 2 kişi tutuklandı Van’ın İpekyolu ilçesinde SMA hastaları için bırakılan bağış kutusunun çalınması ve iki iş yerinde hırsızlık yapılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İş yerinden 300 bin liralık kablo çaldı: Beşiktaş'ta yakalandı Ümraniye'de girdiği iş yerinden 300 bin lira değerinde kablo çalan M.G. (54) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hırsızlık yapığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sosyal medyada gündem oldu: 'Acımı hafifletiyor' dedi, acil serviste 'zurna' çaldı Kars’ta zurnacı Nazım Koç (86), rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı acil serviste zurna çaldı. “Acımı hafifletiyor” diyen Koç’un zurna çaldığı görüntüler, sosyal meydana paylaşıldı.