O anlar kamerada: 5 farklı mağazadan kıyafet ve ayakkabı çaldı, tutuklandı

İskenderun ilçesi Numune Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinde bir kişinin hırsızlık yaptığın fark edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan araştırmada olayın şüphelisi M.A. yakalanarak gözaltına alındı. An be an kameraya yansıyan hırsızlıkta; 5 farklı mağazadan 26 parça kıyafet ve iç çamaşırı çalındığı tespit edildi.

Çaldığı kıyafetler ve ayakkabı başta olmak üzere eşyalarla yakalanan kadın, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.