O anlar kamerada: Bursa'da 'kadınları taciz' dayağı

Olay, akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede kimliği belirsiz bir şahsın sokakta yürüyen kadınlara rahatsızlık verdiği öne sürüldü.

Bunun üzerine kalabalık bir grup, şahsı yakalayarak sokak ortasında dövdü. Şiddet anları çevredekilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çok sayıda kişinin şahsa tekme ve yumruklarla saldırdığı görülüyor.

Darp edilen şahıs olay yerinden güçlükle bir kamyonetin arkasına atlayıp kaçtı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.