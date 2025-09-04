Cumhuriyet Gazetesi Logo
O anlar kamerada: Elektrikli valizle 'yolculuk' yaptı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, bir kişi elektrikli valizle yolculuk yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Altındağ ilçesi Samsun Yolu üzerinde meydana geldi.

Bir yurttaş elektrikli valize binerek trafikte yolculuk yaptı.

Trafiği tehlikeye atan o anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

