O anlar kamerada: Kavga ettikleri kişiyi dakikalarca darbetti!

14.09.2025 14:51:00
Güncellenme:
DHA
Bursa'da 2 kişi, sokak ortasında yere yatırdıkları kişiyi darbetti. O anları cep telefonuyla kayda alan kişi, kavgayı izleyip müdahale etmeyen kişilere tepki gösterdi.

Olay, gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Sokak ortasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada 2 kişi, yere düşürdükleri kişiyi tekme ve yumruklarla darbetti.

Vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan kişi yerde hareketsiz kalırken, saldırganlar araçlarına binerek uzaklaştı.

Kavgayı cep telefonu kamerasıyla kayda alan bir yurttaş ise çevredekilere olaya müdahale etmedikleri için tepki gösterdi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin tespit edilmesi için çalıma başlattı.

İlgili Konular: #Bursa #darp