O anlar kamerada: Kazada 3 kişi yaralandı, araç hurdaya döndü

Edinilen bilgilere göre kaza, Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi.

A.G. idaresindeki 34 RG 6900 plakalı Opel marka otomobil, şehir merkezi istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı yönde ilerleyen B.Ş. yönetimindeki 58 AEK 893 plakalı cipe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, araçtan kopan parçalar çevreye saçıldı. Kazanın şiddetiyle yerinden fırlayan aracın lastiği ise cadde üzerindeki bir iş yerinin camına zarar verdi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada cipte yolcu olarak bulunan B.Ş., M.M.Ş. ve D.E. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.