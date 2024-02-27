O anlar kamerada... Öğretmen 'heimlich manevrası' ile öğrencinin hayatını kurtardı!
Kızıltepe'de öğretmen, okulda boğazına madeni para kaçan öğrencisinin heimlich manevrasıyla ilk yardım yaparak kurtardı.
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bulunan Selahaddin Eyyübi İlkokulu’nda 3. sınıf öğrencisi A.Ö.’nün nefes almakta güçlük çektiğini fark eden sınıf öğretmeni, diğer sınıflarda derste olan meslektaşlarından yardım istedi.
İlk yardım bilgisi alan öğretmenlerden Ferhat Erol, A.Ö.’ye 'heimlich manevrası' uyguladı. Öğretmenin yaptığı müdahale sonrası boğazından madeni para çıkan öğrenci, rahat nefes almaya başladı.
O anlar, okuldaki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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