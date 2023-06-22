Soluk borusuna şeker kaçan çocuk Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Yayınlanma: 22.06.2023 - 17:10

Güncelleme: 22.06.2023 - 17:10

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine Yunus Emre Mahallesi'nde geçen salı günü kuyumcu Yusuf Çelik, dükkanının önünde annesi ile yürüyen erkek çocuğun nefes alamadığını fark etti.

Duruma müdahale etmek için hemen dışarı çıkan Çelik, Heimlich manevrası ile küçük çocuğun boğazında kalan şekeri çıkararak nefes almasını sağladı. Yaklaşık 20 saniye süren müdahalenin sonunda Çelik, 5 yaşındaki çocuğun kafasını okşadı.

Saniyeler içerisinde Heimlich manevrasıyla çocuğun tekrar yaşama tutulma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

“İNSAN HAYATI O KADAR UCUZ DEĞİL”

Çocuğu görünce Heimlich manevrası ile müdahalede bulunduğunu dile getiren Çelik, “Kapının önünde annesi ile beraber yürüyen çocuğu gördüm. Hemen dışarı çıkıp çocuğun yanına gittiğimde boğazında şeker kaldığını fark ettim. Heimlich manevrası yaparak küçük kardeşimizi kurtarmaya çalıştım. 20 saniye içerisinde müdahale ettim. Herkesin muhakkak Heimlich manevrasını öğrenmesi lazım. Heimlich manevrası hayat kurtarıyor, insan hayatı o kadarda ucuz değil. Tekrar söylüyorum, herkesin öğrenmesini ve öğretilmesini istiyorum” dedi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından olayla ilgili paylaşımda bulundu. Koca, şu ifadeleri kullandı: