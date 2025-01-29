O anlar kamerada: Otomobilden restorana torpil atıldı

Kadıköy'de seyir halindeki bir otomobilden restorana torpil atılması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

O anlar kamerada: Otomobilden restorana torpil atıldı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 29.01.2025 - 11:30

Kadıköy'de seyir halindeki bir otomobilden restorana torpil atılması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Acıbadem Mahallesi'nde bulunan restorana seyir halindeki bir aracın içinden torpil atıldı.

Araç olay yerinden uzaklaşırken, restoranda yemek yiyen müşteriler panik yaşadı.

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.


Etiketler: #kadıköy #restoran

İlgili Haberler

'Yandaştan' al haberi! Yeni yargı paketinin ayrıntıları ortaya çıktı: Hangi suçlara tutuklama geleceği belli oldu

'Yandaştan' al haberi! Yeni yargı paketinin ayrıntıları ortaya çıktı: Hangi suçlara tutuklama geleceği belli oldu
O suçlar o yaşa nasıl sığdı

O suçlar o yaşa nasıl sığdı
Cinsel suçlar nedeniyle hüküm giymişti... Hapisteki şarkıcı R. Kelly'yi kızı da suçladı: 'Beni taciz etti'

Cinsel suçlar nedeniyle hüküm giymişti... Hapisteki şarkıcı R. Kelly'yi kızı da suçladı: 'Beni taciz etti'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler