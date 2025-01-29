O anlar kamerada: Otomobilden restorana torpil atıldı
Kadıköy'de seyir halindeki bir otomobilden restorana torpil atılması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kadıköy'de seyir halindeki bir otomobilden restorana torpil atılması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Acıbadem Mahallesi'nde bulunan restorana seyir halindeki bir aracın içinden torpil atıldı.
Araç olay yerinden uzaklaşırken, restoranda yemek yiyen müşteriler panik yaşadı.
Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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