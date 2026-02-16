Cumhuriyet Gazetesi Logo
O anlar kamerada: Şehir hatları vapurundan denize düştü!

O anlar kamerada: Şehir hatları vapurundan denize düştü!

16.02.2026 00:09:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
O anlar kamerada: Şehir hatları vapurundan denize düştü!

İstanbul'da şehir hatları vapurundan denize düşen bir kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Üsküdar’dan Beşiktaş’a sefer yapan bir şehir hatları vapurunda meydana geldi. 

Akşam saat 20.00’de vapura binen bir yurttaş, iddiaya göre vapurdan denize düştü. 

Vapurdakiler büyük panik yaşarken, Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. 

Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkartılan kişi bota alınırken, o anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlgili Konular: #vapur