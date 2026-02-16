Olay, Üsküdar’dan Beşiktaş’a sefer yapan bir şehir hatları vapurunda meydana geldi.
Akşam saat 20.00’de vapura binen bir yurttaş, iddiaya göre vapurdan denize düştü.
Vapurdakiler büyük panik yaşarken, Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.
Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkartılan kişi bota alınırken, o anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
O anlar kamerada: Şehir hatları vapurundan denize düştü!https://t.co/5k4OiOc2bg pic.twitter.com/N2NzdeHZEA— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) February 15, 2026