Cumhuriyet Gazetesi Logo
O anlar kamerada! Silahlı saldırıya giderken yakalandılar: 4 kişiye tutuklama

O anlar kamerada! Silahlı saldırıya giderken yakalandılar: 4 kişiye tutuklama

22.12.2025 13:15:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
O anlar kamerada! Silahlı saldırıya giderken yakalandılar: 4 kişiye tutuklama

Sakarya’da, husumetlilerine silahlı saldırı düzenleyeceği belirlenen grubun içinde bulunduğu otomobil durduruldu. Otomobilde 2 tabanca ve pompalı tüfek ele geçirilirken, 4 şüpheli tutuklandı.

Erenler ilçesinde bir grup, husumetlisi olduğu başka bir grup tarafından tehdit edildiklerini ve kendilerine silahlı saldırı düzenleneceğini polise ihbar etti. İhbar üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan takip sonucu, diğer gruba saldırı için gittikleri belirlenen, içerisinde Y.Y.T. (21), A.A. (22), R.T.B. (23) ile M.Y. (21) isimli kişilerin bulunduğu otomobile polis tarafından ‘dur’ ihtarında bulunuldu. ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü, kaçtıktan bir süre sonra aracı bir sokağa park etti. Polis, otomobilden inip yaya olarak kaçmaya çalıştıkları sırada 4 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin yakalanma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Araçta yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 12 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede ‘Birden fazla kişiyle birden fazla kişiyi silahlı tehdit’ ve ‘6136 sayılı Kanuna Muhalefet’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Konular: #tutuklama #bireysel silahlanma #erenler

İlgili Haberler

Bir günde üç şiddet olayı yaşanması bireysel silahlanmadaki artışa dikkat çekti: Önüne geçilemiyor!
Bir günde üç şiddet olayı yaşanması bireysel silahlanmadaki artışa dikkat çekti: Önüne geçilemiyor! Güvenlik analisti Burak Yıldırım, toplumda adalet mekanizmasının kurumsal bir yapıyla tesis edilebileceğine dair inancın zayıfladığına, devlete güvenin azaldığını ve özellikle ruhsatsız silah ediniminin önüne geçilemediğine vurgu yaptı.
Bireysel silahlanma üzerinden oy devşirmek!
Bireysel silahlanma üzerinden oy devşirmek! Bireysel silahlanma üzerinden oy devşirmek!
Kadın cinayeti verileri bireysel silahlanma sorununu gözler önüne serdi: Hukuki düzenlemeler gerek
Kadın cinayeti verileri bireysel silahlanma sorununu gözler önüne serdi: Hukuki düzenlemeler gerek Her geçen gün artan kadına şiddet, bireysel silahlanmanın boyutlarını da gözler önüne seriyor.