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O anlar kamerada: Suruç Belediyesi'ne taşlı saldırı

O anlar kamerada: Suruç Belediyesi'ne taşlı saldırı

5.08.2025 12:07:00
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İHA
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O anlar kamerada: Suruç Belediyesi'ne taşlı saldırı

Şanlıurfa’da Suruç Belediyesinin giriş kapısı, gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından tahrip edildi. Kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

 

Şanlıurfa'da DEM Parti yönetimindeki Suruç Belediyesi’nin giriş kapısı, gece geç saatlerde kimliği belirsiz bir kişi tarafından taşla kırıldı. Olay anı belediyenin güvenlik kameralarına yansıdı. Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kapı önünde bekleyen şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olay anı belediyenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, şahsın belediye taş fırlattığı ve ardından kapıyı defalarca tekmelediği anlar yer aldı.

Şahsın emniyetteki işlemleri sürerken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

İlgili Konular: #Suruç #Dem Parti