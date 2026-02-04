O anlar kamerada: Taksi bulamayınca durağı dağıttı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.02.2026 11:57:00
İHA
Bursa Şehir Hastanesi taksi durağında içinde yolcu bulunan taksiye alınmamasına kızan bir kadın, durağa zarar verdi. Olayda yaklaşık 150 bin liralık maddi hasar oluştu. O anlar kameraya yansırken, kadını görenler şaşkınlık yaşadı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi Bursa Şehir Hastanesi taksi durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksiye binmek için durağa gelen sağlık görevlisi S.B. (32) sıradaki taksinin dolu olduğu belirtilerek bir sonraki taksiye yönlendirildi. Bunun üzerine görevliyle tartışmaya başlayan kadın sinirlenip durağa saldırdı.

Salgırgan kadının durakta bulunan ayaklı seyyar küllük ve boya kutularıyla taksi durağının camlarını, bilgisayar ekranını ve güvenlik kameralarını kırdığı, ayrıca bir cep telefonuna da zarar verdiği öğrenildi.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞIYOR"

Öte yandan, taksi durağı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, olayın faili olan kişinin durağın sürekli müşterisi olduğu, uzun süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ve daha önce de benzer olaylar çıkardığı ifade edildi. Açıklamada, "Yaşanan zarar tamamen kontrolsüz bir anın sonucudur. Durağımızın ve şoför arkadaşlarımızın olayda herhangi bir kusuru ya da tahrik etmesi yoktur. Kimseye zarar gelmemesi en büyük tesellimizdir" denildi.

Taksi durağı sorumlusu A.S. polise müracaat ederek, taksi durağının camları, bilgisayar ekranı, güvenlik kameralarının zarar gördüğünü ve 150 bin liralık maddi hasar meydana geldiğini belirtip şikayetçi oldu

