Cumhuriyet Gazetesi Logo
O anlar kamerada: Zorla götürülmeye çalışılan kadın 'beni öldürecek' diyerek yardım istedi

O anlar kamerada: Zorla götürülmeye çalışılan kadın 'beni öldürecek' diyerek yardım istedi

30.06.2026 17:18:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
O anlar kamerada: Zorla götürülmeye çalışılan kadın 'beni öldürecek' diyerek yardım istedi

Silivri'de yanındaki kişi tarafından kolundan çekilerek zorla götürülmek istenen kadın 'Beni öldürecek, yardım edin' diyerek çevredekilerden yardım istedi. Çevredekilerin tepkisi üzerine şüpheli olay yerinden ayrılırken kadın da kaçtı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Olay, 28 Haziran gece saatlerinde Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi, iddiaya göre tartıştığı kadını kolundan tutarak zorla götürmeye çalıştı.

Kadın, "Beni öldürecek.Ne istiyorsun benden? İstemiyorum seni. Yardım edin, polisi arayın" diye bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada yoldan geçen bir kişi olaya müdahale etmek istedi. Müdahaleye tepki gösteren şüpheli, bir süre telefonla görüştükten sonra kadını kaldırımda bırakarak olay yerinden ayrıldı.

Kadın ise ayağa kalkarak sokaktan koşarak uzaklaştı. Yaşananlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

İlgili Konular: #kadına şiddet #silivri