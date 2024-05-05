O anlar kameraya yansıdı... Konvoyda havaya ateş açtılar!
Sancaktepe'de düğün konvoyunda ilerleyen araçlardan birinden havaya ateş açıldı. O anlar mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay öğle saatlerinde Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi.
Düğün konvoyu sokakta ilerlediği sırada konvoydaki araçlardan birinden silahla havaya ateş açıldı.
Defalarca havaya ateş açılması mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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