Nusaybin’de iş yerine silahlı saldırı!

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 2 şüphelinin motosikletle gelip iş yerine silahla ateş açması güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 04.05.2024 - 11:52
Nusaybin’de iş yerine silahlı saldırı!
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Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçenin Abdulkadir Paşa Mahallesi’nde bir iş yerine kimliği belirsiz 2 kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.


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