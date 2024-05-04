Nusaybin’de iş yerine silahlı saldırı!
Mardin’in Nusaybin ilçesinde 2 şüphelinin motosikletle gelip iş yerine silahla ateş açması güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçenin Abdulkadir Paşa Mahallesi’nde bir iş yerine kimliği belirsiz 2 kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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