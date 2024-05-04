Nusaybin’de iş yerine silahlı saldırı!

Yayınlanma: 04.05.2024 - 11:52

Güncelleme: 04.05.2024 - 11:52

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçenin Abdulkadir Paşa Mahallesi’nde bir iş yerine kimliği belirsiz 2 kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.