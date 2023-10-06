O anlar kameraya yansıdı... Otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi!

İnegöl'de fenalaşıp bayılan yolcuyu özel halk otobüsü sürücüsü hastaneye yetiştirdi. O anlar, otobüsün güvenlik kameralarınca kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 06.10.2023 - 17:50
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İnegöl-Akhisar yolu üzerinde dün akşam saatlerinde 16 M 06069 plakalı özel halk otobüsüne binen bir yolcu, inmek istediği sırada fenalaştı.

Otobüsün durağa yanaşıp, kapısını açmasını bekleyen yolcu bir anda bayıldı. Diğer yolcuların tutarak yere düşmesini engellediği yolcu, otobüs sürücüsü Naci Kalkan, tarafından hemen İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

DURAKLARA UĞRAMADAN HASTANEYE GİTTİ!

Sağlık ekipleri tarafından sedyeye alınan yolcu, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay anı, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. 

Görüntülerde, fenalaşıp yere düşmek üzere olan yolcuyu diğer yolcuların otobüse çektikleri, sürücü Naci Kalkan'ın duraklara uğramadan hastaneye gittiği anlar yer aldı.


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