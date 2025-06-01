O fotoğraf gündem oldu! Bilal Erdoğan ünlü isimlerle bir araya geldi: Volkan Demirel, Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, Ebo...

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu, Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçuluk Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan fenomenlerle ve ünlü isimlerle bir araya geldi.

VOLKAN DEMİREL, ESER YENENLER, OĞUZHAN KOÇ, EBO...

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun da yer aldığı görüşmede, Youtuber’lar Ali Biçim, Mesut Can Tomay, “Nalet Bebe” lakaplı Ömer Başdoğan, Kafalar ekibi, Oğuzhan Koç, Eser Yenenler, müzik yapımcısı Ebo lakaplı İbrahim Tilaver ve eski milli futbolcu Volkan Demirel de yer aldı.

O FOTOĞRAF KARESİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Buluşmada çekilen kare, içinde farklı alanlardan ünlü isimler barındırması sebebiyle sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun paylaşımı şu şekilde:



