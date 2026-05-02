O görüntüler gündem oldu: Binali Yıldırım'a 1 dakika 16 saniyelik kesintisiz övgü

2.05.2026 09:59:00
AKP Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı'nın, memleketi Erzincan'ı ziyaret eden eski Başbakan Binali Yıldırım'ı ağırlarken dizdiği övgüler ve o esnada Yıldırım'ın yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu.

Eski Başbakan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, memleketi Erzincan’da partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Ancak ziyarete Yıldırım'ın temaslarından çok, AKP Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı’nın 1 dakika 16 saniyelik kesintisiz övgüler içeren karşılama konuşması ve o anlarda ortaya çıkan görüntüler damga vurdu.

Makam odasında gerçekleşen görüşmede koltukta oturan Binali Yıldırım'ın karşısına geçip ayakta hitap eden Kabadayı, konuşmasına "Çok kıymetli büyüğümüz, Erzincan'ımızın yetiştirdiği en büyük değerlerden..." diyerek başladı. Kabadayı, "Sizleri baba ocağınızda, Erzincan'da bizlerle birlikte olmanızdan ötürü duymuş olduğumuz memnuniyeti, bahtiyarlığı dile getirmek isterim" ifadelerini kullandı.

"SOKAKTA 'ALLAH RAZI OLSUN' DİYORLAR"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde yapılan projelerde Yıldırım'ın büyük payı olduğunu söyleyen Kabadayı, sözlerine şöyle devam etti:

"Sizler AK Partimizle birlikte 23 yılda Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapmış olduğunuz projeleri sokakta, çarşıda, pazarda gezdiğimiz zaman vatandaşlarımızın dilinde 'Allah sizlerden razı olsun'. Atmış olduğunuz projelerin her birinde, imzalarınızda hep sizlerin isminin, izinin olması bizler için, hemşehriniz olarak gurur kaynağımızsınız."

YILDIRIM'IN BAKIŞLARI GÜNDEM OLDU

Videoda bir dikkat çeken ayrıntı ise AKP'li başkanın bu "coşkulu" övgüleri sırasında Binali Yıldırım'ın sergilediği vücut dili oldu.

Kabadayı methiyeler dizerken, koltukta oturan Yıldırım'ın uzun süre hiçbir mimik yapmadan, oldukça donuk ve tepkisiz gözlerle il başkanını izlemesi dikkat çekti.

AKP'li eski vekil Hüseyin Kocabıyık'tan çok konuşulacak açıklama: 'Binali Yıldırım’ı yargılamanız lazım' AKP eski İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında düzenlenen 'casusluk' iddianamesi hakkında tepki gösterdi. Kocabıyık, "Manipülasyon yapmak suçsa en başta 'seçimi ben kazandım' diyerek bilboardlara 'kazandık' afişleriyle donatan Binali Yıldırım’ı yargılamanız lazım" dedi.
Mehmet Akif Ersoy ile aynı fotoğraftaydı... Binali Yıldırım'ın kardeşi olduğu ortaya çıktı: 'Susurluk gibi' ifadesine yanıt! Habertürk TV’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un yer aldığı bir kutlama fotoğrafında eski Başbakan Binali Yıldırım’ın kardeşinin de olduğu ortaya çıktı. İlhami Yıldırım, fotoğraf hakkında konuştu.
Binali Yıldırım: Sahte bayrak operasyonu yapıyorlar, füzeyi başka yerden fırlatıyorlar TDT Aksakallar Konseyi Başkanı AKP'li Binali Yıldırım, MSB tarafından İran'dan ateşlendiği duyurulan ve Türk hava sahasında imha edilen füzeler hakkında, "Bizi İran’la çatıştırmaya çalışıyorlar" açıklamasında bulundu.