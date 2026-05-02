O görüntüler gündem oldu: Binali Yıldırım'a 1 dakika 16 saniyelik kesintisiz övgü

Eski Başbakan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, memleketi Erzincan’da partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Ancak ziyarete Yıldırım'ın temaslarından çok, AKP Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı’nın 1 dakika 16 saniyelik kesintisiz övgüler içeren karşılama konuşması ve o anlarda ortaya çıkan görüntüler damga vurdu.

Makam odasında gerçekleşen görüşmede koltukta oturan Binali Yıldırım'ın karşısına geçip ayakta hitap eden Kabadayı, konuşmasına "Çok kıymetli büyüğümüz, Erzincan'ımızın yetiştirdiği en büyük değerlerden..." diyerek başladı. Kabadayı, "Sizleri baba ocağınızda, Erzincan'da bizlerle birlikte olmanızdan ötürü duymuş olduğumuz memnuniyeti, bahtiyarlığı dile getirmek isterim" ifadelerini kullandı.

"SOKAKTA 'ALLAH RAZI OLSUN' DİYORLAR"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde yapılan projelerde Yıldırım'ın büyük payı olduğunu söyleyen Kabadayı, sözlerine şöyle devam etti:

"Sizler AK Partimizle birlikte 23 yılda Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapmış olduğunuz projeleri sokakta, çarşıda, pazarda gezdiğimiz zaman vatandaşlarımızın dilinde 'Allah sizlerden razı olsun'. Atmış olduğunuz projelerin her birinde, imzalarınızda hep sizlerin isminin, izinin olması bizler için, hemşehriniz olarak gurur kaynağımızsınız."

YILDIRIM'IN BAKIŞLARI GÜNDEM OLDU

Videoda bir dikkat çeken ayrıntı ise AKP'li başkanın bu "coşkulu" övgüleri sırasında Binali Yıldırım'ın sergilediği vücut dili oldu.

Kabadayı methiyeler dizerken, koltukta oturan Yıldırım'ın uzun süre hiçbir mimik yapmadan, oldukça donuk ve tepkisiz gözlerle il başkanını izlemesi dikkat çekti.