Binali Yıldırım: Sahte bayrak operasyonu yapıyorlar, füzeyi başka yerden fırlatıyorlar

Eski Başbakan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı AKP'li Binali Yıldırım, Bahçelievler Nurettin Topçu Kültür Merkezi’nde düzenlenen geleneksel bayramlaşma programına katıldı.

Burada konuşma yapan Yıldırım'ın gündeminde İran/İsrail-ABD savaşı vardı. Yıldırım, Türk hava sahasında imha edilen balistik füzeler hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin bir ateş çemberiyle çevrili olduğuna ve terörle mücadele edildiğine değinen Yıldırım, "Ateş çemberiyle çevrilmiş durumdayız. Bu şartlar altında Türkiye’yi de bu batağa çekmeye çalışıyorlar. Bunun için ne yapıyorlar, sahte bayrak operasyonu yapıyorlar. Füzeyi başka yerden fırlatıyorlar, oradan değilmiş, bir başka ülkeden geliyormuş gibi gösteriyorlar. Bizi İran’la çatıştırmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"BİZ DÖRT YÜZ SENEDİR SAVAŞMADIK"

Yıldırım, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Biz dört yüz senedir İran’la savaşmadık. İran’ın nüfusunun yarısı Türkçe konuşur. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız bir yandan ülkemizi bu bataklığa sokmamak için büyük bir gayret gösterirken, diğer yandan da bu savaşın, akan kanın durması için gece gündüz diplomatik çabalarını sürdürüyor. Türkiye, silah sanayisiyle, ekonomisiyle, her şeyden önce vatan sevgisiyle hercümerç olmuş bir milletin ülkesidir. Terör belası da bu emperyal ülkelerin, bu sömürgeci ülkelerin kırk yıldır başımıza bela ettiği bir iştir. Kaynaklarımızı yok ettiler, 40 insanımızı yok ettiler. Yetmedi, 2 trilyon dolar, iki Türkiye kadar kaynağımızı yok ettiler."

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk hava sahasında imha edilen füzeler hakkında, füzelerin İran'dan ateşlendiğini ve NATO unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. İran tarafı ise Türkiye'ye füze gönderilmediğini duyurmuştu.