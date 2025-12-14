Mehmet Akif Ersoy ile aynı fotoğraftaydı... Binali Yıldırım'ın kardeşi olduğu ortaya çıktı: 'Susurluk gibi' ifadesine yanıt!

Habertürk TV’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı ‘uyuşturucu’ operasyonu gündemdeki yerini koruyor.

Son olarak Ersoy'un doğum gününde çekilen bir fotoğrafta eski başbakanlardan Binali Yıldırım’ın kardeşi İlhami Yıldırım’ın da olduğu ortaya çıktı.

BirGün yazarı Timur Soykan, bugünkü yazısında Sabah yazarı Dilek Güngör'ün Mehmet Akif Ersoy'un doğum gününde çekilen fotoğrafı paylaşarak, "Bu dosya siyasi Susurluk olmaya aday” ifadelerini hatırlattı.

Soykan, yazısında İlhami Yıldırım’ın söz konusu fotoğrafa ilişkin yaptığı açıklamayı da yayımladı. Yıldırım şunları söyledi:

“Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör’ün ‘Susurluk gibi’ iddiasıyla yaptığı paylaşımlardan sonra İlhami Yıldırım ile konuştum. İlhami Yıldırım, fotoğrafın 4 yıl önce Mehmet Akif Ersoy’un doğum günü partisinde bir balıkçıda çekildiğini söyledi. Mehmet Akif Ersoy’u uzun yıllardır tanıdığını ifade eden İlhami Yıldırım, “Ben doğum gününe geç gitmiştim. Mehmet Akif Ersoy arkadaşımdır. Şimdi ‘Onu tanımıyorum’ diyecek halim yok. Ben Mehmet Akif’in iddia edilen yönlerini hiç görmedim, böyle bir tanıklığım olmadı. Ancak böyle bir fotoğrafı ‘Susurluk gibi’ sunmak art niyettir. Siyasi bir amaçla bunu yaptıklarını düşündürüyor. Ama fotoğraftaki herkesi suçlu gibi sunmak hiç doğru değil” diye konuştu."