O görüntüler korku yarattı... İstanbul'da bir evin duvarında onlarca kene görüntülendi!

İstanbul'da ilaçlama işiyle uğraşan bir yurttaş, yaşadığı binanın dış cephesini saran çok sayıda keneyi cep telefonuyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük yankı uyandırırken, olay bölge halkında endişeye neden oldu.

"MİLYONLARCA KENE VAR"

Kameraya yansıyan görüntülerde, binanın dış duvarı boyunca yayılan çok sayıda kenenin hareket ettiği görülüyor. Yurttaş, kayda aldığı görüntüde, “Dikkatli olun, milyonlarca kene var” ifadelerini kullanarak yaşadığı durumu anlattı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı konuyla ilgili yorum yaptı. Endişe verici görüntüler büyük etkileşim alırken, kenelerin bu kadar yoğun şekilde bir bölgede toplanması dikkat çekti.

UZMANLAR UYARIYOR: KENELER AKTİF HALE GELDİ

Uzmanlar, özellikle havaların ısınmasıyla birlikte kenelerin daha aktif hale geldiğini belirtiyor. Park, bahçe, ormanlık alan ve yeşil bölgelerde kenelere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Son dönemde kırsal bölgelerde kene ısırmalarına bağlı vaka sayısında artış yaşandığı bildiriliyor. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) başta olmak üzere bazı ciddi hastalıkları taşıyabilen keneler, insan sağlığı için önemli riskler oluşturuyor.

YETKİLİLERDEN UYARI: MÜDAHALE ETMEYİN, SAĞLIK KURULUŞUNA GİDİN

Yetkililer, vatandaşların kene ile karşılaştıklarında bilinçsizce müdahale etmemeleri gerektiğini vurguluyor. Böyle bir durumda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması hayati önem taşıyor.