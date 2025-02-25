O ilçede teromemetreler eksi 22,9'u gösterdi: Çatılarda buz sarkıtları oluştu

Van'ın Başkale ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 22,9 dereceye kadar düştü, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

O ilçede teromemetreler eksi 22,9'u gösterdi: Çatılarda buz sarkıtları oluştu
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DHA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 13:59

Aralıklarla kar yağışının etkili olduğu Van'da dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte okulların tatil edilirken Türkiye'nin 2 bin 400 rakımıyla en yüksek yerleşim yeri olan Başkale ilçesinde termometreler sıfırın altında 22,9 dereceyi gösterdi.

İlçede ağaçlar kırağı tuttu, camlar dondu, çatılarda metrelerce buz sarkıtları oluştu. Yurttaşlar araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti.

"NEFESİMİZ BİLE HAVADA DONUYOR"

Soğuk nedeniyle özellikle sabahları işe gitmekte zorluk yaşadıklarını, araçların çalışmadığını söyleyen Kıyasettin Bakışkan, "İlk defa Başkale’de böyle bir soğuk gördük. Geceleyin eksi 30’lara düşüyor, gündüz de çok soğuk oluyor. Kar az yağdı ama hava çok soğuk. Ben köyden geliyorum. Sular donmuş, araçlar çalışmıyor. Nefesimiz bile havada donuyor" dedi.


Etiketler: #Van #termometre #Sıcaklık

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