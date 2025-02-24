Erzurum'un 2 ilçesi resmen dondu! Termometreler eksi 32,6 dereceyi gördü: Aras Nehri buz tuttu!

Yayınlanma: 24.02.2025 - 11:00

Güncelleme: 24.02.2025 - 11:02

Kar yağışının etkisini kaybettiği Doğu Anadolu Bölgesi, Sibirya soğuklarına teslim oldu.

Meteoroloji verilerine göre; bölgenin en soğuk yerleşim birimleri, eksi 32,6 derece ile Erzurum'un 1650 rakımdaki Horasan ve 1800 rakımlı Tekman ilçesi oldu. Horasan'dan geçen Aras Nehri buzla kaplanırken, 2 ilçede ağaçları kırağı tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Horasan ve Tekman'ı eksi 30,4 dereceyle Aziziye ilçesi takip etti. Termometrelerin eski 22,8 dereceyi gösterdiği Yakutiye ilçesinde de otobüs duraklarının camları buz tuttu.

Lalapaşa Camisi önündeki şadırvan tamamen buzla kaplanırken, esnaf kuşlar için kaldırımlara yem attı. Soğuk havada dışarı çıkmak zorunda kalanlar, kendilerini atkı ve bereler ile korumaya çalıştı.

'SANKİ YÜZ FELCİ YAŞIYORUZ'

Bursa'dan gezmek için Erzurum'a geldiğini söyleyen Sultan Özsezen (65), "Bursa'mız daha sıcak. Burası, o kadar soğuk o kadar soğuk. Yalnız bu güzellik karşısında bizler de alışıyoruz. Şu dönem soğuklara alıştık galiba. Gerçekten çok soğuk. Allah selamet versin burada yaşayanlara" diye konuştu. Erzurum'da havaların çok soğuk olduğunu ifade eden İsmail Sarıdemir, "Soğuk sebebiyle sanki yüz felci yaşıyoruz" dedi.

BÖLGEDE EN DÜŞÜK SICAKLIKLAR

Meteoroloji verilerine göre; bölgede en düşük sıcaklıklar şöyle gerçekleşti: