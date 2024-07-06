O ilde denize girmek yasaklandı!

Sakarya sahillerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

AA
Yayınlanma: 06.07.2024 - 17:03
O ilde denize girmek yasaklandı!
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Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girişlere müsaade edilmiyor.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek yurttaşları uyarıyor.


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