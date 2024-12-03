O ilde sağlık skandalı! Son tüketim tarihi geçmiş 4 bin 700 şişe ketçap ve mayonez ele geçirildi
Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde ihbar üzerine polisin durduğunu kamyonette yapılan kontrolde, son tüketim tarihi geçmiş ve herhangi bir faturası veya irsaliyesi olmayan 4 bin 700 şişe bulunurken, araç sürücüsü hakkında da tutanak tutuldu.
Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri Amirliğine yapılan ihbar üzerine; Hal Mahallesi Yeni Hal giriş karşısında bir kamyonette ekiplerin yaptığı kontrolde, son tüketim tarihi geçmiş ve herhangi bir faturası veya irsaliyesi olmayan 4 bin 700 şişe bulunduğunu tespit edildi.
Bunun üzerine haber verilen Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de yaptıkları incelemede, ürünlerin tavsiye edilen tüketim tarihlerinin geçtiğini tespit ederek, güvenli olmayan gıda olarak niteleyip el konulması gerektiğini belirtti. Ekipler, araç sürücüsü hakkında da tutanak tuttu.
HEPSİ İMHA EDİLDİ
Araçta bulunan kişi hakkında tutanak tutulmasının ardından el konulan ürünler, haber verilen Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin de yaptığı sayma işlemi sonucu ele geçirilen ürünlerin toplamda 4 bin 700 adet şişe olduğu belirlendi.
Son tüketim tarihlerinin geçtiği tespit edilerek güvenli olmayan gıda olarak nitelenen, halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden ketçap ve mayonezler, Akdeniz Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı katı atık tesisine götürülerek imha edildi.
Akdeniz Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, 7/24 görev başında olduklarını ifade ederek, halkın sağlığı ile oynamak isteyenlere izin vermeyeceklerinin altını çizdi.
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