Mersin'de 'yılbaşı öncesi' sahte içki imalathanesine operasyon: Tam 2 bin 115 litre ele geçirildi...
Mersin'de 2 bin 115 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasında göre, Mut ilçesinde sahte içki üretimi yapıp piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ev ve eklentilerindeki aramada 2 bin 115 litre sahte içki ile üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü.
Etiketler: #Mersin #Sahte içki #içki
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