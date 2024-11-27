O illerde 163 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Yayınlanma: 27.11.2024 - 13:13

Güncelleme: 27.11.2024 - 13:13

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte aralıklarla kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

İlçelerden Baskil'de 10, Karakoçan'da 4, Keban 3, Palu'da 12 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

BATMAN

Batman'da kar yağışı nedeniyle 56 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kentin kuzey kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kar nedeniyle Sason ilçesinde 19 köy, 35 mezra, Kozluk ilçesinde ise 2 mezranın köy yolu kapandı.

Ekipler, kapalı yolları açmak için çalışma yürütüyor.

ŞIRNAK

Şırnak'ta dünden bu yana etkili olan kar yağışında, merkeze bağlı 1, ilçelerden Beytüşşebap'ta 7 ve Uludere'de 1 köy yolu kar nedeniyle kapandı.

İl Özel İdare ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı.

Yağışının devam ettiği kentte kar kalınlığı merkezde 10, yüksek kesimlerde de 15 santimetreyi aştı.

Kar nedeniyle trafikte aksamaların meydana geldiği kent merkezinde, belediye ekipleri ana yollarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

SİİRT

Siirt'te dün itibariyle yağan kar ve tipiden dolayı 15 yerleşim yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Pervari ilçesinin Keskinler, Karşıyaka, Gözlükuyu, Belenoluk, Bent, Yapraktepe, Düğüncüler, Söğütönü ve Doğan köyleri, Eruh ilçesinin Dönerdöver, Dadaklı ve Tünekpınar köyleri ile Şirvan ilçesinin Ormanlı, Elmadalı ve Yamaçlı köyleri ulaşıma kapandı.

Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

BİNGÖL

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkezde 26, ilçelerden Adaklı'da 4, Genç'te 22, Karlıova'da 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, 54 köy yolunun açılması için çalışma yapıyor.