20 günde 21 şehit… Bilal Erdoğan’ın ‘bedelli askerlik’ açıklaması yeniden gündemde!

Yayınlanma: 14.01.2024 - 10:59

Güncelleme: 14.01.2024 - 10:59

Son 20 günde Irak’ın kuzeyindeki üslere yapılan 3 baskında Türkiye, 21 şehit verdi. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesine yapılan saldırılar ‘güvenlik açığı’ sorularını akıllara getirirken, şehit olan askerlerin baba ocaklarının durumlar sosyal medyada gündeme geldi.

Son olarak, şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir’in ailesinin 6 Şubat depremlerinde evinin yıkıldığı ve ailenin hala çadırda kaldığı ortaya çıkmıştı.

Tüm bunlarla beraber, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın 2019’da gazeteci Ahmet Hakan’a verdiği röportajda yaptığı ‘bedelli askerlik’ açıklaması sosyal medyanın gündeminde.

Askerlik konusunu babasına sorduğuna söyleyen Bilal Erdoğan’ın söz konusu söyleşisinin ilgili kısmı şu şekilde:

“Başbakan’dı o zaman. Dedim ki ‘Er olarak gideyim, ne dersiniz? ' Arkadaşlarımıza sordum, en son Cumhurbaşkanımıza sordum. Bana ‘Hakkını kullan. Sen bu haktan Cumhurbaşkanı olduğum için yararlanmıyorsun; yaklaşık 9 yılını ABD’de geçirmiş olan, üç yıldan fazla orada sigorta çalışan birisin, bu hakkını kullanmalısın’ dedi.”