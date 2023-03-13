O kentte yaşayanlar dikkat! AFAD'dan yurttaşlara uyarı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Mardin'de kuvvetli yağış beklendiğini duyurarak yurttaşları yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı uyardı.
Mardin, önümüzdeki saatlerde kuvvetli yağışların etkisi altında kalacak.
Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan "Mardin'de kuvvetli sağanak yağış" açıklamasının ardından AFAD, cep telefonu kullanıcılarına SMS yoluyla uyarıda bulundu.
Gönderilen SMS mesajında, “Meteorolojiye göre yarın Mardin’de kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.
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