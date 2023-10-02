O video yine gündemde... ‘Küçük Suriye’ tartışması tekrar alevlendi

Yayınlanma: 02.10.2023 - 15:23

Güncelleme: 02.10.2023 - 15:23

Devlet kanalı TRT World, 26 Mart 2022’de YouTube’da yayınlanan bir videoda İstanbul’un Fatih ilçesine ‘Küçük Suriye’ denmesi sosyal medyada gündem olmuş, oldukça fazla tepki almıştı.

Tepkilerin ardından Fatih’teki yeme içme mekanlarının tanıtıldığı ‘İstanbul’un küçük Suriye’sinde 30 dolar nasıl harcanır’ başlıklı videonun bir süre sonra kanalın Youtube hesabından kaldırıldığı görülmüştü. Videoda ayrıca “Adeta Suriye’den bir parça”, “Küçük Suriye” gibi ifadeler kullanıyor.

Söz konusu video tekrar sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları videoyu paylaşmaya başladı.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez yaptığı paylaşımda “Burası Fatih Camii’nin hemen arkası. Küçük bir Suriye.” Diyor sunucu. Bu ifadeler ve görüntüler, bizim vergilerimizle yayın yapan TRT’nin, ülkemizi dünyaya tanıttığı programda kullanılıyor. Aslında söylenmek istenen şu: “Küçük bir Suriye oldu burası. Biraz daha para verin, büyük bir Suriye de yaparız.”” ifadelerini kullandı.

“Burası Fatih Camii’nin hemen arkası. Küçük bir Suriye.” Diyor sunucu.



Bu ifadeler ve görüntüler, bizim vergilerimizle yayın yapan TRT’nin, ülkemizi dünyaya tanıttığı programda kullanılıyor.



Aslında söylenmek istenen şu:

“Küçük bir Suriye oldu burası. Biraz daha para verin,… pic.twitter.com/iGQMnUHPSl — Op Dr Turhan Comez (@ComezTurhan) October 2, 2023

Yazar Çiğdem Bayraktar ise “TRT World İstanbul'un Fatih ilçesini "Küçük Suriye" diye tanıtan bir program yayınlıyor. Videoda başlık şöyle: "İstanbul’un Küçük Suriye’sinde 30 dolar nasıl harcanır?" Devletin kanalında böyle bir ifade yer alabiliyor. Eleştirilerden sonra YouTube'tan video kaldırılıyor. Nitekim; bölgedeki muhtarlar artık mahallelerine yabancılaştığını söylüyor. Türk esnafa nadiren rastlanıyor. 10 dükkandan 9'u Suriyelilere ait. Yaparsa AKP yapar. AKP ile girilen 100. yıl.” dedi.