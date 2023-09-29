Son dakika... Suriye’den atılan havan mermisi Şanlıurfa'ya düştü
Son dakika haberi... Suriye’nin Resulayn kenti kırsalından atılan iki havan mermisinden biri Suriye tarafına düşerken, diğeri ise saman işçilerinin üzerinden geçip Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine düştü.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre Suriye tarafından iki havan mermisi atıldı. Mermilerden biri Suriye topraklarına düşerken, diğeri ise Türkiye tarafına düştü.
Gümrük kapısı ve yerleşim yerlerine yakın bir bölgeye düşen havan mermisinin saman işçilerinin üzerinden geçerek mısır tarlasına düştüğü belirtildi.
Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, yurttaşları bölgeden uzaklaştırdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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