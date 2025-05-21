Oba Makarna fabrikasında patlama: 5 işçi öldü, patronlar işçiyi suçladı

Halk TV yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, 15 Eylül 2024’te Sakarya Hendek’teki Oba Makarna fabrikasında meydana gelen ve beş işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili iddianamede dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Şirketin patronları, sorumluluktan kaçmak için ölen işçiyi suçladı.

MESUT ŞİMAY SUÇLANDI, AMA KRİMİNAL RAPOR TEMİZ ÇIKTI

Patlamada ilk olarak 27 yaşındaki temizlik işçisi Mesut Şimay hayatını kaybetti. Ardından dört işçi daha yaşamını yitirdi. İddianameye göre, patlamanın nedeni, un tozunun kısa devreyle çıkan kıvılcımla tutuşmasıydı. Şirket sahipleri Mehmet Musa Özgüçlü ve oğlu Alparslan Özgüçlü, dilekçelerinde Şimay’ın patlamaya neden olduğunu ileri sürdü. Ancak kriminal rapor, yangını başlatacak herhangi bir kimyasal kalıntıya rastlamadı.

PATRONLAR KURTULDU, MÜDÜR SUÇLANDI

Patronlar savcılığa verdikleri ifadede tüm yetkiyi müdür Volkan Uğur’a devrettiklerini söyledi. Ancak Uğur’un iş sağlığı ve güvenliği açısından yetkilendirildiğine dair resmi bir kayıt bulunamadı. Buna rağmen savcılık, Özgüçlüler hakkında soruşturma açılmasına gerek görmedi.

KAN PARASIYLA ŞİKAYETLER GERİ ÇEKİLDİ

Hayatını kaybeden beş işçinin ailelerinden dördü, “kan parası” karşılığında şikayetlerini geri çekti.

TEK TUTUKLU MÜDÜR: “BEN DE EMİR ALDIM” DİYOR

Dava kapsamında sadece fabrika müdürü Volkan Uğur tutuklu. O ise sorumluluğun kendisinden çok alt kademe çalışanlarda olduğunu savunuyor. Böylece, üst yönetimden kimse yargılanmadan, sadece alt düzey çalışanlar yargı önüne çıkarılmış oldu.

İlk duruşma 17 Temmuz’da görülecek.