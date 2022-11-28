Ocağa koyduğu süt bomba gibi patladı

28 Kasım 2022 Pazartesi, 17:26

Olay, Güngören’de 21 Kasım Pazartesi günü öğleden sonra meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki çocuk annesi Miray Bal Gezmiş marketten aldığı sütü çocuklarının içmesi için ocağın başına geçti. Süt cezvede piştiği sırada bir anda patladı. Neye uğradığını şaşıran kadın şoke oldu. Yaşanan o anlarda kameraya yansıdı.

"5 DAKİKA SONRA BİR ANDA PATLADI"

Miray Bal Gezmiş, çok korktuklarını dile getirerek, “Pazartesi günü öğleden sonra gerçekleşti evde süt bitmişti süt almaya gitmiştim eve geldim normalde hep birlikte yemek pişiririz süt ısıtırız. O gün tesadüf eseri ablam kahveye gelmişti kızım buradaydı oğlum içerdeydi, sütü koydum 5 dakika sonra bir anda patladı. Çok şaşırdım ilk defa sütün patladığını gördüm daha önce hiç böyle bir durum başıma gelmemişti" dedi.

İlgili markaya mail attığını belirten Gezmiş, "Sosyal medyadan görüntüleri ve fişi gönderdim. Hemen iletişime geçtiler. Seri ve barkod numaralarını aldılar. Ben sütleri toplatıp kalben gelecek bir özür beklemiştim çünkü benim çocuğum kucağımda olabilirdi. Ben kimsenin benim yaşadığını yaşamasını istemiyorum. Allah bizi korudu çok tesadüfü bir şekilde kucağımda değildi" diye konuştu.

Yetkililere seslenen anne, "Lütfen bizi yok saymayın aradan 5 gün geçti ondan sonra beni ziyaret etmek istediniz. Bunlar hemen hallolması gereken şeyler bir insanın başına kötü bir şey mi gelmesi gerekiyor. Aradıklarında 2 paket süt bırakmak istediler Allah’a şükür ihtiyacımız yok. Benim amacım kimsenin başına gelmesin. İnternetten araştırma yaptım pek bilgim yoktu bakteri üreten sütler ısınmaya geçtiği an bakteriler dibe çöktüğü için patlıyormuş” ifadelerini kullandı.



