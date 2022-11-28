'Anne sütünden bebeğe Covid-19 geçmediğini biliyoruz'

28 Kasım 2022 Pazartesi, 07:00

Koronavirüse yakalanan anneler bebeklerini emzirme konusunda kararsız kalabiliyor. Ancak uzmanlara göre, hastalığı kapan annelerin emzirmesinde herhangi bir sakınca yok.

"GEBELERE DAHA ÇOK BULAŞIYOR"

2 yıla yakın zamandır Covid ile mücadele edildiğini belirten Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Üyesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Perinatolog Prof. Dr. Selahattin Kumru, “Dünyada 200 milyondan fazla insan Covid-19’a yakalanırken, yaklaşık 4 milyon kişi ise hayatını kaybetti. Salgın henüz bitmedi. Bizim gündemimizde kalmaya devam ediyor. Gebelik ve Covid-19 ilişkisinden bahsedecek olursak; gebelikte bağışıklık sistemine bağlı olarak yaşanan değişiklikler akciğere olan basıda değişiklikler gebelerin Covid-19’a yakalanma açısından daha riskli olduğunu düşündürüyor. Demek ki Kovid-19 gebelere daha çok bulaşıyor” dedi.

"BEBEĞE GEÇTİĞİNE DAİR SADECE 1-2 TANE OLGU VAR"

Hamile kadınların Covid-19’u daha ağır geçirdiğini dikkat çeken Kumru, “Çünkü akciğer kapasitesi azalıyor. Bağışıklık sistemi değişiyor. Gebeler daha çok yoğun bakıma yatıyorlar. Gebelikte Covid-19 anne sağlığı açısından daha ağır geçiyor. Ayrıca gebe kadınlar gebeliklerinde eğer Covid-19 geçirirse daha çok gebelik zehirlenmesi yaşıyor. Daha çok erken doğum riski taşıyorlar. Covid-19 gebeliği de komplike ediyor. Burada Covid-19 bebeğe geçer mi sorusu aklımıza gelebilir. Covid-19’un anne karnında bebeğe geçtiğine dair sadece 1-2 tane olgu var. Bebeğe Covid-19 virüsünün geçmesi için önce virüsün annenin kanına geçmesi gerekir. Sonra plasentaya yapışması gerekir oradan da bebeğe geçer. Covid-19 kana çok geçmiyor. Daha çok solunum sistemi üzerinde bulunuyor. O yüzden anne karnında bebeğe geçme ihtimali yok denecek kadar azdır” sözlerine yer verdi.

"SÜTTEN BEBEĞE COVİD GEÇMEDİĞİNİ BİLİYORUZ"

'Korona virüse yakalanan anne bebeğini emzirebilir mi?' sorusuna cevap veren Kumru, “Şuana kadar bize ulaşan bilgilere göre anne sütünde Covid-19 bulunmuyor. Yani sütten bebeğe Kovid geçmediğini biliyoruz. Ama annenin solunum sisteminden geçebilir. Covid-19 vakası olan anneler bebeklerini emzirsin, ama emzirirken solunum yolu ile hastalığın geçme ihtimaline karşı maskelerini taksınlar. Kendilerini mümkün olduğu kadar izole etsinler” dedi.



