Badem sütünün faydaları nelerdir? Evde badem sütü nasıl yapılır?

Badem sütü gluten ve laktoz içermemesi sebebiyle alerjen bünyelerde rahatlıkla tüketilebilecek bir besindir. Vitamin-mineral açısından da en az inek sütü kadar zengin olması sebebiyle hem intoleransı olan kişiler için hem de veganlar için çok sağlıklı bir seçenek oluşturmaktadır.

Badem Sütünün Faydaları

Badem iyi oranda protein içermektedir. Badem güçlü bir antioksidan kaynağı olan E vitamini açısından oldukça zengindir. Oksidatif stresi önlemede önemli bir rol oynayan α-tokoferol kaynağıdır. Sodyum oranı düşüktür. Doymuş yağ ve kolestrol içeriği düşüktür.