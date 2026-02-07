Ocak ayında 22 kadın öldürüldü: 20 kadının hangi 'bahane' ile öldürüldüğü bilinmiyor!

Kadına şiddet önlenemiyor, aksine her geçen gün artıyor...

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Plaftormu’nun 2026 yılındaki ilk verileri açıklandı.

Ocak ayında 22 kadın öldürülürken bu kadınların 20’sinin neden ve hangi 'bahane' ile öldürüldükleri tespit edilemedi.

Platform 20 kadının hangi 'bahane' ile öldürüldüğünün tespit edilememesinin kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucu olduğunu dile getirdi.

Cumhuriyet’e konuşan platform temsilcilerinden Işıl Kurt, “Bunun sebebi, cezasızlığı besleyen soruşturmaların etkin şekilde yürütülmemesi ve kadın cinayeti ve şüpheli kadın ölümü gerçeğinin devletin tüm kurumları tarafından göz ardı edilmesi. Soruşturma aşaması daha yavaş yürüdüğü için böyle oluyor. Durdona Khokimova Şişli’de öldürüldüğünde biz onun isminin Durdona olduğunu bilmiyorduk. Kimin tarafından öldürüldüğünü bilmiyorduk” dedi.

Kurt sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Eskiden erkekler şu bakış açısıyla cinayet işliyorlardı: ‘Ben bunu yaparım ama ceza alsam da indirim alırım’ Şimdi konu şuraya geldi: ‘Ben birini öldürürüm, bir yere de atarım. Muhtemelen de yakalanmam. Yakalanmayacağım için de ceza hiç almam’ Bir indirim konusunu değil, bir cezasızlık konusunu genel olarak konuşuyoruz.”

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ORTAYA ÇIKACAK

“Kadınlar ya bir yerlerde ölü bulunuyorlar ya yükseklerden düşüp nasıl olduğu bilinmez şekilde ölüyorlar” diyen Kurt, “Bunun sebebi de genel olarak bu şüpheli kadın ölümlerinin ihmaller ve soruşturmaların etkin yürütülmemesi sonucunda çok artmış olması. Biz de bu sebeple hem soruşturmanın etkin yürümediği için bilgiye ulaşmamız zorlaşıyor. Mesela muhtemelen buradaki cinayetlerin şu anda bilmediklerimizin bir kısmı önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.