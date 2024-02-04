Ocak ayında 31 kadın katledildi

Yayınlanma: 04.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 04.02.2024 - 03:32

Kadına şiddet ve şüpheli kadın ölümleri her geçen gün artıyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun raporuna göre ocak ayında 31 kadın öldürüldü, 21 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

Ocak ayında Gaziantep’te boşanma aşamasında olduğu Yüksel Çağlar ile barışmak için evine giden Halil Çağlar, barışma teklifi reddedilince Yüksel Çağlar’ı, Yüksel Çağlar’ın kız kardeşi ve erkek kardeşini öldürürken 21 yaşındaki kızını da ağır yaraladı. İzmir’de ise yabancı uyruklu Levend M. eskiden birlikte olduğu Suzan Ediz ve 12 yaşındaki Behiye Ediz’i bıçakladı. Küçük Behiye yaşamını yitirirken, annesi yaralandı.

Cumhuriyet konuya ilişkin Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim ile konuştu.

‘KANUNLAR UYGULANMIYOR’

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’unun etkili uygulanmadığına vurgu yapan Ataselim, “Önlemlerin alınmadığı, yasalar etkin uygulanmadığı durumlarda erkek şiddeti kadınlarla birlikte çocukları ve kadınların yanındaki diğer aile üyelerini ya da müdahale etmek isteyenleri de etkiliyor. Ocak ayında da 31 kadın cinayetinin içerisinde 11 kadın sadece kendisi öldürülmedi, yakınları çocukları anneleri de öldürüldü” dedi.

Ataselim sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bir önleyici ve koruyucu tedbir kararı veriliyorsa bu kadının çocukları ve yanındakiler için de çıkarılmalı. İhlaller varsa zorlama hapis kararının ivedi ve yasaya uygun şekilde verilmesi, hâkimlerin bu kararları esnetmemesi gerekir”

Ocak ayı kadın cinayetleri verisinin yüksek olduğunu belirten Ataselim, “Biz ‘Kadınların hakları ne zaman tartışmaya açılırsa o kadar çok öldürülüyoruz’ diyoruz, dikkate almıyorlar. Ocak ayında Medeni Kanun aşağı, zorunlu arabuluculuk yukarı, aile hukukunu sil baştan ele alalımlar... Ocak ayı kapalı kapılar ardında kadınların hakları tartışılarak geçirildi” dedi.